Yolcu teknesinde korku dolu anlar! Dümeni kilitlendi
İstanbul'da Adalar-Bostancı seferini yapan yolcu teknesinin dümeni kilitlendi. Teknedeki yolcular panik yaşarken, tekne halat yardımıyla iskeleye çekildi.
Kaynak: DHA
Olay sabah saatlerinde Adalar açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adalar- Bostancı seferini yapan yolcu teknesinin dümeni kilitlendi.
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Dümendeki arızayı fark eden kaptan, motoru durdurarak yardım istedi. Bunun üzerine, Adalar seferini yapmak için Bostancı iskelesinde bekleyen başka bir yolcu teknesi yardıma gitti.
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Halatla yedeklenen tekne iskeleye çekildi.
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Teknedeki yolcular arasında panik yaşanırken, iskeleye çekilen tekne tamire alındı.
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