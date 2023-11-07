  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yolcu teknesinde korku dolu anlar! Dümeni kilitlendi

Yolcu teknesinde korku dolu anlar! Dümeni kilitlendi

İstanbul'da Adalar-Bostancı seferini yapan yolcu teknesinin dümeni kilitlendi. Teknedeki yolcular panik yaşarken, tekne halat yardımıyla iskeleye çekildi.

Kaynak: DHA
Yolcu teknesinde korku dolu anlar! Dümeni kilitlendi - Resim: 1

Olay sabah saatlerinde Adalar açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adalar- Bostancı seferini yapan yolcu teknesinin dümeni kilitlendi. 

1 / 7
Yolcu teknesinde korku dolu anlar! Dümeni kilitlendi - Resim: 2

Dümendeki arızayı fark eden kaptan, motoru durdurarak yardım istedi. Bunun üzerine, Adalar seferini yapmak için Bostancı iskelesinde bekleyen başka bir yolcu teknesi yardıma gitti. 

2 / 7
Yolcu teknesinde korku dolu anlar! Dümeni kilitlendi - Resim: 3

Halatla yedeklenen tekne iskeleye çekildi. 

3 / 7
Yolcu teknesinde korku dolu anlar! Dümeni kilitlendi - Resim: 4

Teknedeki yolcular arasında panik yaşanırken, iskeleye çekilen tekne tamire alındı. 

4 / 7