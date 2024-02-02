  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yolcu treni, hayvan yüklü tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu treni, hayvan yüklü tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var

Muş'ta hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü tıra trenin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaynak: İHA
Yolcu treni, hayvan yüklü tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Alınan bilgilere göre kaza, Muş Şeker Fabrikası karşısındaki hemzemin geçitte meydana geldi.

1 / 6
Yolcu treni, hayvan yüklü tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü tıra, hemzemin geçitte tren çarptı. 

2 / 6
Yolcu treni, hayvan yüklü tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Kazada, Y.T. (21) ve C.A. (29) öldü, sürücü E.S. ile A.A. yaralandı.

3 / 6
Yolcu treni, hayvan yüklü tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ekibi sevk edilirken yaralanan bazı hayvanların ise çevredekiler tarafından kesildiği belirtildi.

4 / 6