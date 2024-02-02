Yolcu treni, hayvan yüklü tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var
Muş'ta hemzemin geçitte büyükbaş hayvan yüklü tıra trenin çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Alınan bilgilere göre kaza, Muş Şeker Fabrikası karşısındaki hemzemin geçitte meydana geldi.
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Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü tıra, hemzemin geçitte tren çarptı.
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Kazada, Y.T. (21) ve C.A. (29) öldü, sürücü E.S. ile A.A. yaralandı.
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Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ekibi sevk edilirken yaralanan bazı hayvanların ise çevredekiler tarafından kesildiği belirtildi.
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