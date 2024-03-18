  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yolda bulsanız almazsınız ama o Türkiye'nin toprakta yetişen kara altını

Yolda bulsanız almazsınız ama o Türkiye'nin toprakta yetişen kara altını

Ne olduğunu bilmeden yolda görseniz uzanıp almayacağınız trüf mantarı Kırklareli'nde 63 yaşındaki bir kişiyi zengin etti. Trüf avcısı köpekleriyle sayesinde arazide trüf mantarı toplayan 63 yaşındaki bir vatandaşın sağladığı kazanç dudak uçuklattı.

Kaynak: AA
Yolda bulsanız almazsınız ama o Türkiye'nin toprakta yetişen kara altını - Resim: 1

Kırklareli'nin Vize ilçesinde faaliyet gösteren bir işletme, ormanlardan eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarlarını kullanarak çeşitli ürünler üretiyor.

1 / 10
Yolda bulsanız almazsınız ama o Türkiye'nin toprakta yetişen kara altını - Resim: 2

Özellikle "mantar avcıları" olarak bilinen kişiler, özel eğitimli köpekler yardımıyla topladıkları trüf mantarlarını bu tesislere getiriyor.

2 / 10
Yolda bulsanız almazsınız ama o Türkiye'nin toprakta yetişen kara altını - Resim: 3

Burada işlenen mantarlar, çeşitli işlemlerden geçirilerek trüf sosu, konserve, trüf tuzu, trüf yağı gibi 20 çeşit ürün haline getiriliyor.

3 / 10
Yolda bulsanız almazsınız ama o Türkiye'nin toprakta yetişen kara altını - Resim: 4

İşletmenin müdürü Selçuk Argun yaptığı açıklamada yaklaşık beş yıldır trüf mantarından üretim yaptıklarını belirtti.

4 / 10