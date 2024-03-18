Yolda bulsanız almazsınız ama o Türkiye'nin toprakta yetişen kara altını
Ne olduğunu bilmeden yolda görseniz uzanıp almayacağınız trüf mantarı Kırklareli'nde 63 yaşındaki bir kişiyi zengin etti. Trüf avcısı köpekleriyle sayesinde arazide trüf mantarı toplayan 63 yaşındaki bir vatandaşın sağladığı kazanç dudak uçuklattı.
Kaynak: AA
Kırklareli'nin Vize ilçesinde faaliyet gösteren bir işletme, ormanlardan eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarlarını kullanarak çeşitli ürünler üretiyor.
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Özellikle "mantar avcıları" olarak bilinen kişiler, özel eğitimli köpekler yardımıyla topladıkları trüf mantarlarını bu tesislere getiriyor.
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Burada işlenen mantarlar, çeşitli işlemlerden geçirilerek trüf sosu, konserve, trüf tuzu, trüf yağı gibi 20 çeşit ürün haline getiriliyor.
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İşletmenin müdürü Selçuk Argun yaptığı açıklamada yaklaşık beş yıldır trüf mantarından üretim yaptıklarını belirtti.
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