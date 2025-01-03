Yolda çöpü yere atarken tespit edilen genç duyduğu anonsla neye uğradığını şaşırdı
Bolu'da zabıtanın yere çöp atarken gördüğü 17 yaşındaki genç kaçmaya çalıştı ancak daha sonra geri dönüp önce çöpü yerden aldı sonra da zabıtadan özür diledi...
Olay, yere çöp atan kişilere yönelik 14 bin 407 TL'ye varan para cezası uygulanan Bolu'da yaşandı. Dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Sağlık Mahallesi'nde araçla devriye görevinde bulunan zabıta ekibi, kaldırımda yürüyen bir kişinin yere çöp attığını gördü.
Zabıta aracını gören kişi, ceza yemekten korkup koşarak kaçmaya başladı. Araçtan inen kadın zabıta personeli, 17 yaşında olduğu öğrenilen genci uyararak kaçmamasını, sadece konuşacaklarını söyledi.
Bunun üzerine çöp atan genç kaçmayı bırakırken, zabıta personeli, "Buradaki çöpü sen mi attın? Yaşın çok küçük. Bolu Belediyesi olarak çöp konusunda çok hassasız. Senden ricam çöpünü toplaman, bir daha da yere çöp atmaman. Çöpünü alır mısın yerden şimdi?" dedi.
Genç, bunun üzerine özür dileyerek çöpü yerden aldı. Yaşananlar zabıtanın araç ve yaka kamerası tarafından kaydedildi.