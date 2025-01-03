Yolda çöpü yere atarken tespit edilen genç duyduğu anonsla neye uğradığını şaşırdı

Bunun üzerine çöp atan genç kaçmayı bırakırken, zabıta personeli, "Buradaki çöpü sen mi attın? Yaşın çok küçük. Bolu Belediyesi olarak çöp konusunda çok hassasız. Senden ricam çöpünü toplaman, bir daha da yere çöp atmaman. Çöpünü alır mısın yerden şimdi?" dedi.