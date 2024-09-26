Yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı kamerada

Saldırı anı ve kadının kaçarak uzaklaştığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Sevgi G. ’ın kaçarken yere düşmesi sonucu dizlerinden ve arkasından gelen saldırgan tarafından sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralandığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sevgi Giray ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri ise saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler saldırganın zihinsel engelli olduğu belirtilen M.K. olduğunu belirledi. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)