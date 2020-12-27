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  3. 27 Aralık 2020 13:35

Hayrete düşüren manzara! Apartmanın altından sokak geçiyor

Samsun'un İlkadım ilçeisnde bulunan 5 katlı bina görenleri şaşkına çeviriyor. Altından sokak geçen bina vatandaşların ilgisini çekiyor.

Hayrete düşüren manzara! Apartmanın altından sokak geçiyor

Kökçüoğlu Mahallesi'nde çıkmaz sokak olan Hisar Sokağı'nı 12. Ada Türkleri Sokağı'na bağlamak isteyen vatandaşlar, ilginç bir yöntem buldu.

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Hayrete düşüren manzara! Apartmanın altından sokak geçiyor

Beş katlı yüksek girişli binanın altından kestirme yol açan mahalleliler, İlkadım Belediyesine müracaat ederek yol üzerine merdiven yaptırdı. Binanın altından çıkmaz sokağı diğer sokağa bağlayan yol, ilgi çekiyor.

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Hayrete düşüren manzara! Apartmanın altından sokak geçiyor

Apartman sakinlerinden Necla Batur, 13 yıl önce sokaklarının çıkmaz olması nedeniyle çözüm aradıklarını, ve apartmanın altından yol geçirerek bu durumu çözdüklerini söyledi.

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Hayrete düşüren manzara! Apartmanın altından sokak geçiyor

YOLDAN GEÇEN DÖNÜP BAKIYOR
Yolun ilginç olduğunu ifade eden Batur, "Yoldan geçenler dönüp dönüp bakıyor. Bizim de tuhafımıza gidiyor ama kestirme yolu böyle yapabildik. Yolun açılması doğal gaz faturalarımızı da arttırdı. Çünkü daha önce rüzgar almayan sokak artık rüzgarsız gün görmüyor. Hatta binanın altına köpük yaptık ama yine de faturayı düşüremedik. Bu binayı yaparken müteahhit ne düşündü, nasıl yaptı bilmiyoruz ama gelen giden bir daha bakıyor ve nasıl yapıldığını soruyorlar." dedi.

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