Yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkartmak için özel eğitim
Kırıkkale'nin unutulmaya yüz tutmuş yemek kültürünün ortaya çıkarılması amacıyla özel eğitim veriliyor.
Kırıkkale Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hazırlama Bölümü öğrencilerine verilen eğitimle kentin yemek kültürünün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
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Kırıkkale Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hazırlama Bölümü öğrencilerine verilen eğitimle kentin yemek kültürünün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
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Türkiye Aşçılar Pastacılar Birliği Kırıkkale İl Temsilcisi Hüseyin Şipal da öğrencilere uygulamalı eğitim veriyor.
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Türkiye Aşçılar Pastacılar Birliği Kırıkkale İl Temsilcisi Hüseyin Şipal da öğrencilere uygulamalı eğitim veriyor.
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