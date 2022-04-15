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Yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkartmak için özel eğitim

Kırıkkale'nin unutulmaya yüz tutmuş yemek kültürünün ortaya çıkarılması amacıyla özel eğitim veriliyor.

Yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkartmak için özel eğitim - Resim: 1

Kırıkkale Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hazırlama Bölümü öğrencilerine verilen eğitimle kentin yemek kültürünün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

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Yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkartmak için özel eğitim - Resim: 2

Kırıkkale Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hazırlama Bölümü öğrencilerine verilen eğitimle kentin yemek kültürünün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

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Yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkartmak için özel eğitim - Resim: 3

Türkiye Aşçılar Pastacılar Birliği Kırıkkale İl Temsilcisi Hüseyin Şipal da öğrencilere uygulamalı eğitim veriyor.

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Yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkartmak için özel eğitim - Resim: 4

Türkiye Aşçılar Pastacılar Birliği Kırıkkale İl Temsilcisi Hüseyin Şipal da öğrencilere uygulamalı eğitim veriyor.

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