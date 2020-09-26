Yörük geleneklerine göre yaşayan aile, yetkililerden yardım istiyor

'İHTİYACIMIZ KADAR ÜRETİYORUZ' Esra (12), Erdem (6), Ahmet Taha (4) ve Zeynep (3) isimli çocuklarının tamamının burada doğduğunu ve bu kültürle yaşamaya devam ettiğini belirten Tayyar Karakaş, "Biz, atalarımızdan, dedelerimizden gelen bir gelenekle Yörük olarak yaşıyoruz.