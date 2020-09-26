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  3. 26 Eylül 2020 12:50

Yörük geleneklerine göre yaşayan aile, yetkililerden yardım istiyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ormanda yaşayan Yörük aile, teknolojiden uzak bir hayat sürdürüyor.

Yörük geleneklerine göre yaşayan aile, yetkililerden yardım istiyor

Gebze ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Sığırlık bölgesinde 8 kişilik Karakaş ailesi, teknolojiden ve şehir hayatından uzak bir hayat sürdürüyor. 

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Yörük geleneklerine göre yaşayan aile, yetkililerden yardım istiyor

Atalarının yaklaşık 700 yıl önce bu bölgeye gelerek yerleştiği aile, geçimini hayvancılık yaparak sağlarken, günlük yaşamlarını idame ettirebilmek için evlerinin yanında bulunan arazide tarım yaparak, yiyecek ihtiyacını buradan karşılıyor. Ev içerisinde kullanılan elektriği evin arkasına kurdukları güneş panellerinden elde eden aile, televizyonları olmadığı için haberleri ve güncel gelişmeleri radyodan takip ediyor. 

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Yörük geleneklerine göre yaşayan aile, yetkililerden yardım istiyor

Annesi, babası, 4 çocuğu ve eşiyle beraber kendilerini birilerinin şikayet ettiğini ve şikayet sonucunda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yaşadıkları bölgeden çıkarılmak için uyarı geldiğini belirten Tayyar Karakaş, yetkililerden yardım istiyor. 

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Yörük geleneklerine göre yaşayan aile, yetkililerden yardım istiyor

'İHTİYACIMIZ KADAR ÜRETİYORUZ' Esra (12), Erdem (6), Ahmet Taha (4) ve Zeynep (3) isimli çocuklarının tamamının burada doğduğunu ve bu kültürle yaşamaya devam ettiğini belirten Tayyar Karakaş, "Biz, atalarımızdan, dedelerimizden gelen bir gelenekle Yörük olarak yaşıyoruz. 

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