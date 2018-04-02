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  3. 02 Nisan 2018 19:32

YPG ile beraber Türk askerini izlediler !

Menbiç'te bulunan ABD askerleri, YPG ile birlikte Türk askerini izledi.

YPG ile beraber Türk askerini izlediler !

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YPG ile beraber Türk askerini izlediler !

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YPG ile beraber Türk askerini izlediler !

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YPG ile beraber Türk askerini izlediler !

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