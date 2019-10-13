YPG'den temizlenen Tel Abyad ve M4 karayolundan ilk kareler
Barış Pınarı Harekatı'nın beşinci gününde stratejik bir nokta olan M4 karayolu ile Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından kontrol altına alındı.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi.