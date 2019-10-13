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  3. 13 Ekim 2019 17:01

YPG'den temizlenen Tel Abyad ve M4 karayolundan ilk kareler

Barış Pınarı Harekatı'nın beşinci gününde stratejik bir nokta olan M4 karayolu ile Tel Abyad ilçe merkezinin tamamı TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından kontrol altına alındı.

YPG'den temizlenen Tel Abyad ve M4 karayolundan ilk kareler

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

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YPG'den temizlenen Tel Abyad ve M4 karayolundan ilk kareler

TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi.

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YPG'den temizlenen Tel Abyad ve M4 karayolundan ilk kareler

Postane binasına yuvalanan az sayıdaki teröristle çatışma devam ediyor.

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YPG'den temizlenen Tel Abyad ve M4 karayolundan ilk kareler

SMO askerleri, ilçe merkezinde arama tarama faaliyetlerine başladı.

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