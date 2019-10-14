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  3. 14 Ekim 2019 15:41

YPG'li teröristler DEAŞ'lıları serbest bıraktı ! İşte o hapishane

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

YPG'li teröristler DEAŞ'lıları serbest bıraktı ! İşte o hapishane

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YPG'li teröristler DEAŞ'lıları serbest bıraktı ! İşte o hapishane

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, YPG’li teröristlerin içerideki DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

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YPG'li teröristler DEAŞ'lıları serbest bıraktı ! İşte o hapishane

Fırat’ın doğusunda yürütülen "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Tel Abyad’da Türkiye’nin kontrolünü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi.

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YPG'li teröristler DEAŞ'lıları serbest bıraktı ! İşte o hapishane

Tel Abyad merkezdeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti.

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