YPG'li teröristler DEAŞ'lıları serbest bıraktı ! İşte o hapishane
Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından YPG'li teröristlerin içerideki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, YPG’li teröristlerin içerideki DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.
Fırat’ın doğusunda yürütülen "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Tel Abyad’da Türkiye’nin kontrolünü sağlamaya hazır olduğu hapishanenin boş olduğu tespit edildi.