YPG'li teröristlerin kullandığı silahlar görüntülendi
Rakka operasyonuna katılan YPG'li teröristler uzun menzilli keskin nişancı tüfeği ve Amerikan yapımı zırhlı araçları kullanıyor.
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ABD'nin gönderdiği silahlar, uluslararası haber ajansı Reuters tarafından fotoğraflandı.
Fotoğraflarda uzun menzilli keskin nişancı tüfeği, gözetleme dürbünü ve zırhlı araçlar göze çarpıyor. Bir başka fotoğrafta ise, uçurulan bir insansız hava aracı var.
Rakka kuşatmasında YPG ile birlikte hareket eden Pentagon, şimdiye kadar 130 TIR'a yüklenmiş zırhlı araç ve askeri mühimmatı teröristlere verdi. Geçen haftaki son sevkiyat, Irak üzerinden Suriye'ye geçen TIR'ların Rakka çevresine gitmesiyle gerçekleşmişti.