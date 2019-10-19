YPG/PKK'nın ''kimyasal silah'' iddiası böyle çürütüldü
Terör örgütünün ''Türk Ordusu Beyaz Fosfor bombası kullanıyor'' yalanı, uzman kişilerin değerlendirmesi ve görüntüler üzerinden yapılan analizlerle boşa çıkarıldı.
Terör örgütünün “Türk Ordusu Beyaz Fosfor bombası kullanıyor” yalanı, uzman kişiler tarafından görüntüler üzerinden yapılan analizlerle bir kez daha boşa çıkarıldı. Görüntüleri inceleyen uzmanların yaptığı değerlendirmeler göre şu sonuçlara ulaşıldı:
“1- Üzeri yanık bir çocuk, beyaz fosfor bombasına maruz kaldığı iddiasıyla hastane de önce görüntü çekip, olayı anlatan kişiye poz veriyor. Daha sonra görüntüyü çeken kişi çocuğa “ağla” diyerek komut veriyor ve çocuk ağlamaya başlıyor.
2- Beyaz Fosfor Bombasına maruz kalan kişide bombanın etkileri nasıl olur?
- Beyaz Fosfor, diğer kimyasallar kadar yakıcı değil, esasında solunum yollarına etki eden bir kimyasaldır. Öncelikle gözlerde sulantı, yanma ve kör olma gibi etki gösterir. Solunum yollarında boğulma, akciğerde hırıltı, göğüste ağır, bulantı ve kusma, akciğerde ödem, oksijen yetersizliği ve kalp durması.