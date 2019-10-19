YPG/PKK'nın ''kimyasal silah'' iddiası böyle çürütüldü

2- Beyaz Fosfor Bombasına maruz kalan kişide bombanın etkileri nasıl olur?

- Beyaz Fosfor, diğer kimyasallar kadar yakıcı değil, esasında solunum yollarına etki eden bir kimyasaldır. Öncelikle gözlerde sulantı, yanma ve kör olma gibi etki gösterir. Solunum yollarında boğulma, akciğerde hırıltı, göğüste ağır, bulantı ve kusma, akciğerde ödem, oksijen yetersizliği ve kalp durması.