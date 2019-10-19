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  3. 19 Ekim 2019 16:59

YPG/PKK'nın ''kimyasal silah'' iddiası böyle çürütüldü

Terör örgütünün ''Türk Ordusu Beyaz Fosfor bombası kullanıyor'' yalanı, uzman kişilerin değerlendirmesi ve görüntüler üzerinden yapılan analizlerle boşa çıkarıldı.

YPG/PKK'nın ''kimyasal silah'' iddiası böyle çürütüldü

Terör örgütünün “Türk Ordusu Beyaz Fosfor bombası kullanıyor” yalanı, uzman kişiler tarafından görüntüler üzerinden yapılan analizlerle bir kez daha boşa çıkarıldı. Görüntüleri inceleyen uzmanların yaptığı değerlendirmeler göre şu sonuçlara ulaşıldı:

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YPG/PKK'nın ''kimyasal silah'' iddiası böyle çürütüldü

“1- Üzeri yanık bir çocuk, beyaz fosfor bombasına maruz kaldığı iddiasıyla hastane de önce görüntü çekip, olayı anlatan kişiye poz veriyor. Daha sonra görüntüyü çeken kişi çocuğa “ağla” diyerek komut veriyor ve çocuk ağlamaya başlıyor.

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YPG/PKK'nın ''kimyasal silah'' iddiası böyle çürütüldü

2- Beyaz Fosfor Bombasına maruz kalan kişide bombanın etkileri nasıl olur?
- Beyaz Fosfor, diğer kimyasallar kadar yakıcı değil, esasında solunum yollarına etki eden bir kimyasaldır. Öncelikle gözlerde sulantı, yanma ve kör olma gibi etki gösterir. Solunum yollarında boğulma, akciğerde hırıltı, göğüste ağır, bulantı ve kusma, akciğerde ödem, oksijen yetersizliği ve kalp durması.

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YPG/PKK'nın ''kimyasal silah'' iddiası böyle çürütüldü

-Olası bir kimyasal saldırıda çocuğun ayakta bile duramaması gerekiyor. Eğer şiddetli bir beyaz fosfor bombasına maruz kalmış olunursa ancak o zaman ciltte tahriş, kızarıklık, yanık ve kabarma olabilir.

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