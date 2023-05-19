  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı

YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı - Resim: 1

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinin resmi kesin sonuçlarını ilan etti.

 

1 / 17
YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı - Resim: 2

Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda seçilme şartı olan %50+1 oy oranını hiç bir aday elde edemediği resmen ilan edilmiş oldu.

 

2 / 17
YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı - Resim: 3

YSK'nın açıkladığı sonuçlara göre 1. turda;

 

3 / 17
YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı - Resim: 4

- Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan %49,24,

4 / 17