YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinin resmi kesin sonuçlarını ilan etti.
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Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda seçilme şartı olan %50+1 oy oranını hiç bir aday elde edemediği resmen ilan edilmiş oldu.
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YSK'nın açıkladığı sonuçlara göre 1. turda;
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- Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan %49,24,
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