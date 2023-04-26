''Yuh'' dedirten vurgun iddiası: ''Aynı evi 200-300 kişiye satmışlar!''

Daireyi geçen yıl Mayıs ayında emlakçıdan satın aldığını belirten N.A., “Emekli oldum, kendime ait bir evde oturmak istedim. Bize buraya gelerek daireyi de gösterdiler. 1 yıl oldu ne daire teslim edildi, ne de bize bir şey diyen oldu. Ne zaman buraya gelsek müsait olmadıklarını söylüyorlar. Bu işin sonunun nereye gideceğini bilmiyorum. Birçok aile mağdur oldu. Bu insanlar kirada oturmaya devam ediyorlar. Biz ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Bize 2-3 ay içerisinde biteceklerini söylediler. Aynı daireyi birden fazla kişiye satmışlar. Biz dolandırılırdık, hakkımızı istiyoruz. Yardım istiyoruz, şu an en az 7-8 bin TL kira veriyoruz. Biz 600 bin TL ödeme yaparak daireyi satın aldık. Parasını kendi elimle ödedim, bütün belgelerim elimde mevcuttur. Her gün yeni bir bahane üretiyorlar, çözüm istiyoruz” sözlerine yer verdi.