Yukarı Bak filmindeki ev AirBnb'de kiralık
Airbnb, Yukarı Bak filminin ikonik uçan evinin gerçek bir replikası inşa edildi ve AirBnb üzerinden kiraya açıldı.
Brian Chesky, Airbnb'nin CEO'su, evin New Mexico çölünde yer alacak Abiquiu bölgesine taşınacağını açıkladı.
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Ev, filmdeki gibi bir vinç yardımıyla havada tutulacak şekilde tasarlandı ve elektrik ve tesisat sistemleri özel jeneratörlerle desteklenecek.
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Airbnb'nin ilanında, ev sahibinin Disney Pixar filmi Yukarı Bak'ın ana karakteri Carl Fredricksen olarak göründüğü belirtiliyor.
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Evin, filmle aynı zamana denk gelen 15. yıl dönümü için özel olarak tasarlandığı vurgulanırken, iç mekanında filmde kullanılan aile fotoğrafları, yataklar ve diğer ayrıntılar yer alıyor.
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