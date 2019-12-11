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  3. 11 Aralık 2019 10:31

Yüksek emekli maaşı almanın yolları

Emeklilik yaşı yaklaşanlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Emeklilikte yüksek maaş için en önemli parametre brüt maaş. İşte yüksek emekli maaşı almanın püf noktaları...

Yüksek emekli maaşı almanın yolları

Emekliliğinizi planlarken son bir iki yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden planınızı yapın. Böylece alacağınız maaşı artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesabında kazançlarınızın tamamına bakılıyor.

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Yüksek emekli maaşı almanın yolları

3.500 lira sınırı var

Posta Gazetesi'nin haberine göre, çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak maaşı artırmak için tek başına yetmez. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabilir. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli. Brüt maaşınız 3.500 lira ve üzerindeyse yıllık 60-70 lira kazancınız olur.

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Yüksek emekli maaşı almanın yolları

İkinci sigorta

İmkanınız varsa veya ek iş yapıyorsanız birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun bir ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından emekli maaşını yukarı çeker.

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Yüksek emekli maaşı almanın yolları

1261 gün kuralı

Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK’lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız.

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