Yüksek kira getirisi için yatırımcıların rotası değişti: İşte konut yatırımında kazandıran iller
Kira geliri elde edebilmek için konut satın alan yatırımcılarının rotasını çevirdiği illerimiz belli oldu. İşte yüksek kira getirisi için yatırımcının en çok tercih ettiği 10 ilimiz...
Gayrimenkul analizi platformu Endeksa, Türkiye genelinde konut piyasasına dair detaylı veriler paylaştı.
1 / 10
Raporda, kira verimliliği ve geri dönüş süreleri dikkate alınarak şehirlerin kira getirisi sıralaması oluşturuldu.
2 / 10
Ankara, yüzde 10,47 getiri oranıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Başkentte ortalama daire fiyatı 28 bin 592 TL olarak hesaplanırken, kira geri dönüş süresi yatırımcılar açısından oldukça cazip görünüyor.
3 / 10
Ankara’nın ardından kira getirisi en yüksek şehirler arasında Güneydoğu ve İç Anadolu illeri öne çıkıyor.
4 / 10