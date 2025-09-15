  1. Anasayfa
Yüksek kira getirisi için yatırımcıların rotası değişti: İşte konut yatırımında kazandıran iller

Kira geliri elde edebilmek için konut satın alan yatırımcılarının rotasını çevirdiği illerimiz belli oldu. İşte yüksek kira getirisi için yatırımcının en çok tercih ettiği 10 ilimiz...

Yüksek kira getirisi için yatırımcıların rotası değişti: İşte konut yatırımında kazandıran iller

Gayrimenkul analizi platformu Endeksa, Türkiye genelinde konut piyasasına dair detaylı veriler paylaştı. 

Yüksek kira getirisi için yatırımcıların rotası değişti: İşte konut yatırımında kazandıran iller

Raporda, kira verimliliği ve geri dönüş süreleri dikkate alınarak şehirlerin kira getirisi sıralaması oluşturuldu.

Yüksek kira getirisi için yatırımcıların rotası değişti: İşte konut yatırımında kazandıran iller

Ankara, yüzde 10,47 getiri oranıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Başkentte ortalama daire fiyatı 28 bin 592 TL olarak hesaplanırken, kira geri dönüş süresi yatırımcılar açısından oldukça cazip görünüyor.

Yüksek kira getirisi için yatırımcıların rotası değişti: İşte konut yatırımında kazandıran iller

Ankara’nın ardından kira getirisi en yüksek şehirler arasında Güneydoğu ve İç Anadolu illeri öne çıkıyor. 

