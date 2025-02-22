Yüksekova’da düşen çığ görüntülendi

Köy yakınlarına çığın indiğini belirten Sinan Gezer, "Son günlerde bölgede bir kaç çığ düşmesi yaşandı. Sabah balkondaydım, bir an dağdan çığın indiğini gördüm ve hemen o anları kayıt altına aldım. Şükür fazla sürmedi ve köyün yakınlarına kadar indi" dedi.