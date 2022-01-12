Yüksekova’da ortalık savaş alanına döndü!

Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada her iki gruptan 3 kişi silahla, 1 kişi ise aldığı taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.