Yumruklu kavga feci bitti: Tek yumruk darbesiyle beyin kanaması geçirdi

Olay, geçtiğimiz gün Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Özgür Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, S.D. (24) ve E.G. (22) isimli şahıslar, akaryakıt istasyonunda U.A. (24) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri U.A.'ın kafasına yumruk attı. U.A. yere düşüp bayılırken S.D. ve E.G., motosiklet ile kaçtı. Tüm bu anlarda ise akaryakıt istasyonunda çalışan görevlinin yaşananları film gibi izlemesi dikkat çekti.