Yumruklu kavga feci bitti: Tek yumruk darbesiyle beyin kanaması geçirdi
Adana'da bir kişi, akaryakıt istasyonunda tartıştığı 24 yaşındaki bir gence yumruk atarak beyin kanaması geçirmesine sebep oldu. O anları kameraya yansıdığı olayda saldırgan ve yanındaki arkadaşı tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz gün Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Özgür Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, S.D. (24) ve E.G. (22) isimli şahıslar, akaryakıt istasyonunda U.A. (24) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri U.A.'ın kafasına yumruk attı. U.A. yere düşüp bayılırken S.D. ve E.G., motosiklet ile kaçtı. Tüm bu anlarda ise akaryakıt istasyonunda çalışan görevlinin yaşananları film gibi izlemesi dikkat çekti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri U.A.'ın beyin kanaması geçirdiğini tespit edip hastaneye kaldırırken motosikletli saldırganlar polis ekiplerince Sarıçam Mahallesi'nde yakalandı. Saldırganlar, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. U.A.'ın kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımındaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.