Yumurta kanatlandı, fiyatlar altı başını gidiyor! İşte artışın sebebi
Son aylarda yumurta fiyatları 2 katına çıktı. Fiyat artışlarındaki en büyük sebep, ihracat olarak gösteriliyor.
Son aylarda yumurta fiyatları aldı başını gidiyor. Aralık ayında 100-120 TL arasında satılan 30’lu yumurta kolisi, bugün marketlerde ortalama 250 TL’ye kadar çıktı. Bazı yerlerde bu fiyat 170-180 TL civarında kalırken, bazı zincir marketlerde 310 TL’ye kadar yükseliyor. "Organik" etiketli yumurtalar ise 400 TL’yi aşıyor.
Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, sektör temsilcileri, üretimde ciddi bir sıkıntı olmadığını ancak üretici ile market fiyatları arasındaki farkın giderek açıldığını belirtiyor. Kış aylarında tavukların verimindeki düşüş ve Ramazan ayında artan tüketim talebi de fiyat artışlarını tetikleyen etkenler arasında. Ancak asıl nedenin yumurta ihracatındaki artış olduğu vurgulanıyor.
ABD’de yaşanan kuş gribi nedeniyle üretimin durması, ülkenin yumurta ihtiyacını ithalatla karşılamasına yol açtı. Bu gelişme, Türkiye’den yapılan ihracatın artmasına neden oldu.
İHRACATA KESİNTİ GELDİ AMA ETKİ ETMEDİ
Yumurtaya olan yoğun dış talep sonrası Türkiye, ABD’ye 15 bin tonluk yumurta satışı için anlaşma yaptı. Bu gelişme, iç piyasada fiyatları yukarı çekti. Fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla ihracata fon kesintisi getirildi. Başlangıçta 0,5 dolar olan kesinti, zamanla 1,5 dolara çıkarıldı. Ancak ABD’nin yumurtaya olan ihtiyacı kesilmediği için ihracat devam etti ve iç piyasadaki fiyatlar yüksek seyrini korudu.
ABD VERGİ GETİRİRSE NE OLUR?
ABD’nin uygulamayı planladığı yeni gümrük tarifesiyle Türk yumurtalarına yüzde 10 vergi uygulanması gündemde. Aynı ürün için Brezilya’ya vergi sıfır, Güney Kore’ye ise yüzde 26 oranında uygulanıyor. Uzmanlar, ABD’nin Türkiye’ye vergi koyması durumunda fiyatların tekrar artabileceği uyarısında bulunuyor. İhracatın bu hızla devam etmesi hâlinde, iç piyasada yumurtanın tanesi 10 TL’yi aşabilir.