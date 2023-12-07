Yunan adalarında kapıda vize dönemi: İşte turist vizesiyle gidilecek 10 ada
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunan adaları için Türklere 7 günlük turist vizesi verileceğini açıkladı. İşte Türkiye'den Yunanistan'a 7 günlük turist vizesiyle girebileceğiniz 10 ada.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyarette bulundu. Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını ifade eden Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmeden Türk vatandaşlarına vize müjdesi çıktı. Miçotakis, Yunan adalarında Türklere 7 günlük turist vizesi verileceğini açıkladı.
Peki hangi Yunan adalarına turist vizesiyle gidilebilecek? İşte kapıda vize alarak Yunanistan'da ziyaret edilmesi beklenen 10 ada şu şekilde;
SAKIZ ADASI
Sakız Adası'na, Yunanistan'ın diğer yerlerinden ulaşım deniz ve havayoluyla sağlanmaktadır. Adanın karşısında yer alan Çeşme'ye feribot seferleri mevcuttur.
MİDİLLİ ADASI
Adaya Yunanistan'dan ulaşmak için deniz ve hava yolu kullanılmaktadır. Adanın tek havaalanı Midilli merkezinin 8 km güneydoğusundadır.
Atina'dan günde 5 kez, Selanik'ten günde 1 kez sefer yapılır. Haftada iki kez Sakız adasından sefer vardır.
RODOS ADASI
Ege’nin güneyinde, Muğla ili sınırları içerisinde yer alan turistik bölgemiz Fethiye‘den Rodos Adası‘na yıl boyunca düzenli olarak feribot seferleri yapılmaktadır.
Doğal bir liman olma özelliği sayesinde yatçılık ve deniz taşımacılı konusunda gelişmiş bir yer olan Marmaris, On iki Yunan Adaları’nın en büyüğü olan Rodos‘a açılan tatil kapısı olmayı başarmıştır.
Marmaris’ten Rodos’a düzenli olarak feribot seferleri düzenlenmektedir.