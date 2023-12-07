Yunan adalarında kapıda vize dönemi: İşte turist vizesiyle gidilecek 10 ada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyarette bulundu. Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını ifade eden Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmeden Türk vatandaşlarına vize müjdesi çıktı. Miçotakis, Yunan adalarında Türklere 7 günlük turist vizesi verileceğini açıkladı.



Peki hangi Yunan adalarına turist vizesiyle gidilebilecek? İşte kapıda vize alarak Yunanistan'da ziyaret edilmesi beklenen 10 ada şu şekilde;