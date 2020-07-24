Yunan televizyonları canlı yayınladı: ''Erdoğan dediğini yaptı''
Ayasofya 86 yıl sonra ilk kez kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi en çok Yunanistan'ı rahatsız etti. Ayasofya'da namaz kılınırken kiliselerde matem çanları çalındı ve bayraklar yarıya indirildi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kılınması, Yunanistan’da tepkiyle karşılandı. Cuma namazının kılındığı saatlerde, tüm kiliselerde matem çanları çaldı, özel ayinler düzenlendi ve bayraklar yarıya indirildi.
Selanik ve Patras’taki kiliselerde, Bizans ve Yunan bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen özel ayinlerde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin "kurtarılması" için Meryem Ana’ya dua edildi. Başkent Atina’da akşam saatlerinde Atina Metropol Kilisesi'nde düzenlenecek özel ayinde ise Yunanistan Başpiskoposu İeronimos tarafından Bizans döneminden kalma Meryem Ana’ya ithaf edilen İstanbul ile ilgili şükran ilahileri okunacak.