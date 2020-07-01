Yunanistan, 1 Temmuz'da açılacağını duyurduğu sınır kapılarını açmadı

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geri dönen Yalçın Gökçe ise "Buraya geldik fakat kapı duvar olduğunu gördük. Dün açılacağını söylemişlerdi. Herhangi bir faaliyet yok. Bizim kapımız açık ama onların kapalı. Yunanistan politikası böyle herhalde, bilmiyoruz. Şimdi de geri döneceğiz. Kastanies'e gidecektim ziyaret amaçlı ama geri döneceğim kapalı olduğu için" diye konuştu.



