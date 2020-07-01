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  3. 01 Temmuz 2020 18:35

Yunanistan, 1 Temmuz'da açılacağını duyurduğu sınır kapılarını açmadı

Yunanistan'ın, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı tuttuğu Kipi Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı'nı 1 Temmuz'da açacağını duyurmasının ardından sınır kapısına gidenler, geçişlerin başlamadığı gerekçesiyle geri çevrildi.

Yunanistan, 1 Temmuz'da açılacağını duyurduğu sınır kapılarını açmadı

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Peças, önceki gün yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında kapatılan İpsala Sınır Kapısı karşısındaki Kipi Sınır Kapısı ile göçmenlerin geçişini engellemek için 28 Şubat'ta kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'nın 1 Temmuz'da açılacağını duyurdu.

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Yunanistan, 1 Temmuz'da açılacağını duyurduğu sınır kapılarını açmadı

Açıklamanın ardından Yunanistan'a gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelenler, kapının açılmadığını öğrenince geri dönmek zorunda kaldı. Yunanistan'a gitmek için Pazarkule'ye gelen Halil Yükseloğlu, "Orestiada'ya gitmek istiyordum fakat gördük ki Yunanistan tarafı kapalı. Henüz açılmamış. Açılacağını duymuştuk, o haberden sonra bugün geldik. Ama Yunanistan tarafından dolayı izin vermiyorlar.

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Yunanistan, 1 Temmuz'da açılacağını duyurduğu sınır kapılarını açmadı

Yapacak bir şey yok, geri döneceğiz. Açıldığı zaman tekrar deneyeceğiz. En kısa sürede açılmasını bekliyorum. Uzun süredir görüşmediğimiz arkadaşlarım var Orestiada'da, ziyaret amaçlı gidecektim. Yunanistan'ın henüz Türk vatandaşlarını almamasını siyasi olarak görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Yunanistan'a karşı ters bir durumu yok. Zaten komşuyuz. Tamamen kendi halkının üzerine yaptığı bir politika" dedi.

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Yunanistan, 1 Temmuz'da açılacağını duyurduğu sınır kapılarını açmadı

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geri dönen Yalçın Gökçe ise "Buraya geldik fakat kapı duvar olduğunu gördük. Dün açılacağını söylemişlerdi. Herhangi bir faaliyet yok. Bizim kapımız açık ama onların kapalı. Yunanistan politikası böyle herhalde, bilmiyoruz. Şimdi de geri döneceğiz. Kastanies'e gidecektim ziyaret amaçlı ama geri döneceğim kapalı olduğu için" diye konuştu.

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