Yunanistan heyecanı sevdi anlaşılan! Türkiye'ye karşı ateşle oynuyorlar

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, online olarak organize edilen bir etkinlikte "Türk-Yunan ilişkilerinde gelinen noktanın hayli mutluluk verici olduğunu söylemeliyim" deyip ekledi: "Türklerin saldırganlığını onlara karşı bir silah olarak kullandık."