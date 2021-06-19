Yunanistan heyecanı sevdi anlaşılan! Türkiye'ye karşı ateşle oynuyorlar
Türkiye ve Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi sona erdiren 'sakin yaz' açıklamalarının ardından, Atina'dan hem diplomatik hem de F-16'lı provokasyon hamleleri geldi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, online olarak organize edilen bir etkinlikte "Türk-Yunan ilişkilerinde gelinen noktanın hayli mutluluk verici olduğunu söylemeliyim" deyip ekledi: "Türklerin saldırganlığını onlara karşı bir silah olarak kullandık."
Yunanistan ordusu ise Girit Adası'nın güneyinde gerçek mermilerin kullanıldığı deniz tatbikatına girişti, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros medyaya göre hayli sembolik bir uçuş gerçekleştirdi.
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, hava kuvvetleri komutanlarından Themistoklis Bourolias'la birlikte iki F-16'ya binip Ege Denizi'nin üzerinde kuzeyden güneye uçtu.
Yunan generallerin rotasında, 1992'de Türk jetleriyle girdiği it dalaşında uçağı düşüp ölen pilot Nikolaos Sialmas'ın anıtının bulunduğu Bozbaba (Agios Efstratios) Adası da vardı.