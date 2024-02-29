Yunanistan KAAN'ı santim santim böyle inceledi
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu yerli savaş uçağımız KAAN ilk test uçuşu sonrasında yabancı basında yer bulmaya devam ediyor. KAAN'ın ilk test uçuşuna gündemine alan Yunan basını şimdi de televizyon ekranlarındaki haber bültenlerinde santim santim analiz edildi.
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Türkiye'nin milli muharip uçağı, 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı.
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KAAN ile Türkiye, dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri oldu. Dünya basını Türkiye'nin milli projesi Milli Muharip Uçak KAAN'ın yakın takibe aldı.
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Alman ve Yunan medyasında milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşundan övgüyle bahsedilmişti.
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