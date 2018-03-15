Yunanistan'a kaçan darbecilerin kaçış anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit, Yarbay Osman Akkaya ve diğer subayların, 20.14'te hücum yeleği, başlık ve silahlarla karargah koridorlarında görüntülendikleri kayıtlara, 15 Temmuz akşamı 23.33'te Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit'in kışlayı terk etmesi de yansıyor.



Darbeci subayların eylemler için 23.20'de haber merkezinden ayrılmaları da görüntülerde yer alıyor. Davanın sanıklarından Yarbay Fatih Sönmez'in yaralı olarak 00.47'de haber merkezine gelmesi, sağlık Astsubay Cüneyt Demirbağ'ın 00.55'te Sönmez'e müdahale için merkeze girmesi, Demirbağ ve kolları sargılı olan Sönmez'in 00.59'da revire gitmek için haber merkezinden ayrılması, güvenlik kameralarınca görüntüleniyor.



