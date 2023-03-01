  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 2 tren çarpıştı! Korkunç kazada 32 ölü, 85 yaralı var!

Yunanistan'da 2 tren çarpıştı! Kazada 32 ölü, 85 yaralı var!

Yunanistan'ın Larissa kentinde yük treni ile yolcu trenin çarpışması sonucu 32 kişi öldü, 85 kişi yaralandı.

Yunanistan'da 2 tren çarpıştı! Kazada 32 ölü, 85 yaralı var! - Resim: 1

Yunanistan'da korkunç bir tren kazası meydana geldi. Tempi bölgesinde yük treni ile yolcu treninin çarpışması sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.

1 / 11
Yunanistan'da 2 tren çarpıştı! Kazada 32 ölü, 85 yaralı var! - Resim: 2

Yunanistan’ın Larissa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde bir yük treni ile yolcu treni kafa kafaya çarpıştı. Bazı vagonlar raydan çıkarken, bölgeden alevler yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

2 / 11
Yunanistan'da 2 tren çarpıştı! Kazada 32 ölü, 85 yaralı var! - Resim: 3

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, feci kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi ise yaralandı. 

3 / 11
Yunanistan'da 2 tren çarpıştı! Kazada 32 ölü, 85 yaralı var! - Resim: 4

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vassilis Varthakoyannis, "Tahliye süreci devam ediyor, çarpışmanın şiddeti nedeniyle çalışmalar çok zor koşullar altında yürütülüyor" dedi.

4 / 11