Yunanistan'da plajlar yeniden açıldı
Yunanistan koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması kapsamında bugün plajlar yeniden açıldı.
Avrupa ülkelerinde geçtiğimiz haftalarda başlayan normalleşme süreci kapsamında, ülkeler korona virüs salgınına karşı uygulanan kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor.
Hükümet tarafından açıklanan kurallara göre, bin metre kare alanda en fazla 40 kişinin bulunmasına izin verilirken, plaj şemsiyeleri 4’er metre mesafeyle yerleştirilebilecek.