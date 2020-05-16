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  3. 16 Mayıs 2020 17:41

Yunanistan'da plajlar yeniden açıldı

Yunanistan koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması kapsamında bugün plajlar yeniden açıldı.

Yunanistan'da plajlar yeniden açıldı

Avrupa ülkelerinde geçtiğimiz haftalarda başlayan normalleşme süreci kapsamında, ülkeler korona virüs salgınına karşı uygulanan kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor.

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Yunanistan'da plajlar yeniden açıldı

Sıcak havanın etkisini gösterdiği Yunanistan’da bugün 500’den fazla plaj yeniden açıldı.

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Yunanistan'da plajlar yeniden açıldı

Hükümet tarafından açıklanan kurallara göre, bin metre kare alanda en fazla 40 kişinin bulunmasına izin verilirken, plaj şemsiyeleri 4’er metre mesafeyle yerleştirilebilecek.

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Yunanistan'da plajlar yeniden açıldı

Yunanistan’da şu ana kadar 2 bin 810 korona virüs vakası bildirilirken, 160 kişi de salgında hayatını kaybetti.

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