Yunanistan’da yangın: Atina'da tehlikede
Yunanistan’da başkent Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesine bağlı Stamata'da büyük bir yangın çıktı.
Yunanistan’da başkent Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesine bağlı Stamata bölgesinde ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.
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Şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlaması üzerine Galini köyü tedbir amaçlı boşaltılırken, bölgede bazı yolların trafiğe kapatıldığı, çok sayıda itfaiye ekibinin yangın noktasına sevk edildiği bildirildi.
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Söndürme çalışmalarını İtfaiye Teşkilatı Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris’in koordine ettiği yangına, 43 itfaiye ekibi, 24 itfaiye aracı, 5 uçak ve 4 helikopterle müdahale edildiği aktarıldı.
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Dionisos Belediyesi yetkilileri, bölgede durumun çok zor olduğunu, ekiplerin müdahalelerine rağmen alevlerin yerleşim birimlerine yaklaştığını kaydetti.
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