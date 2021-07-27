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Yunanistan’da yangın: Atina'da tehlikede

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesine bağlı Stamata'da büyük bir yangın çıktı.

Yunanistan’da başkent Atina yakınlarındaki Dionisos Belediyesine bağlı Stamata bölgesinde ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

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Şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan alevlerin yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlaması üzerine Galini köyü tedbir amaçlı boşaltılırken, bölgede bazı yolların trafiğe kapatıldığı, çok sayıda itfaiye ekibinin yangın noktasına sevk edildiği bildirildi.

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Söndürme çalışmalarını İtfaiye Teşkilatı Başkanı Korgeneral Stefanos Kolokuris’in koordine ettiği yangına, 43 itfaiye ekibi, 24 itfaiye aracı, 5 uçak ve 4 helikopterle müdahale edildiği aktarıldı.

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Dionisos Belediyesi yetkilileri, bölgede durumun çok zor olduğunu, ekiplerin müdahalelerine rağmen alevlerin yerleşim birimlerine yaklaştığını kaydetti.

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