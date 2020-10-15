Yunanistan'da yer yerinden oynadı! Oruç Reis sinyali kapattı...

BAŞIMIZ DERDE GİRER Aynı üniversiteden öğretim üyesi Prof. Konstantinos Filis ise, "Oruç Reis gemisini diplomatik ve operasyonel açıdan engellemezsek, başımız büyük derde gidecek. Çünkü, Türk Navtex'inde belirlenen sahalar, Yunanistan'ın Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayanarak karasularını tek taraflı genişletebileceği (12 mil) bölgeleri de kapsıyor. Türkiye bu şekilde, bir hakkımızı gelecekte kullanmamızı engellemiş oluyor" dedi.