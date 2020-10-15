Yunanistan'da yer yerinden oynadı! Oruç Reis sinyali kapattı...
Yeni Oruç Reis krizinin öncekilerden çok daha ciddi olduğunda birleşen Yunan dış politika uzmanları, geminin Meis'e 12 milden daha yakın mesafeye gelmesi halinde, Yunanistan'ın göstermesi gereken tepki hakkında birbirinden farklı görüşler ortaya attılar.
Yeni Oruç Reis krizinin öncekilerden çok daha ciddi olduğunda birleşen Yunan dış politika uzmanları, geminin Meis'e 12 milden daha yakın mesafeye gelmesi halinde, Yunanistan'ın göstermesi gereken tepki hakkında birbirinden farklı görüşler ortaya attılar.
Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, başkentteki 'Pandion' Siyasal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi ve iktidar partisi Yeni Demokrasi (ND) milletvekili Prof. Angelos Sirigos, "Karasularımızı çok önceden 12 mile genişletmeliydik. Madem bunu geçmişte yapmadık, Oruç Reis, Meis'e 6.5 mil mesafeye bile yaklaştığında açık denizde olacak (uluslararası sularda)" diyerek, müdahale gerekmediğini ima etti.
BAŞIMIZ DERDE GİRER Aynı üniversiteden öğretim üyesi Prof. Konstantinos Filis ise, "Oruç Reis gemisini diplomatik ve operasyonel açıdan engellemezsek, başımız büyük derde gidecek. Çünkü, Türk Navtex'inde belirlenen sahalar, Yunanistan'ın Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayanarak karasularını tek taraflı genişletebileceği (12 mil) bölgeleri de kapsıyor. Türkiye bu şekilde, bir hakkımızı gelecekte kullanmamızı engellemiş oluyor" dedi.