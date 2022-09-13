Yunanistan'ın kurşun yağdırdığı Türk gemisi böyle görüntülendi

Ardından, Anatolian isimli gemi 17.00 sıralarında, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü'ne doğru yola çıktı. Bu sırada, gemi sahipleri ve gemideki Cengiz Oruç'un ailesi limana gelerek, Anatolian isimli geminin limana yanaşmasını bekledi. Geminin Haydarpaşa Limanı'na bağlanması ile Oruç ailesinin heyecanlı bekleyişi de son buldu.