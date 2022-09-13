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Yunanistan'ın kurşun yağdırdığı Türk gemisi böyle görüntülendi

Yunan Sahil Güvenliği tarafından ateş açılan ''Anatolian'' isimli Ro-Ro gemisi İstanbul'a geldi. Saldırının izleri kare kare görüntülendi.

Yunanistan'ın kurşun yağdırdığı Türk gemisi böyle görüntülendi - Resim: 1

Komorlar bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisi 10 Eylül'de Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısındaki uluslararası sularda  Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından açılan taciz ateşine maruz kaldı.

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Yunanistan'ın kurşun yağdırdığı Türk gemisi böyle görüntülendi - Resim: 2

Bölgeye Türk Sahil Güvenlik botlarının gelmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi terk etti. 'Anatolian' isimli gemi Çanakkale Boğazı'nda Karanlık Liman bölgesine demirledi.

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Yunanistan'ın kurşun yağdırdığı Türk gemisi böyle görüntülendi - Resim: 3

İncelemelerin ardından seyrine izin verilen gemi dün sabahın erken saatlerinde İstanbul, Zeytinburnu Sahili'ne yakın bir alanda demirledi.

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Yunanistan'ın kurşun yağdırdığı Türk gemisi böyle görüntülendi - Resim: 4

Ardından, Anatolian isimli gemi 17.00 sıralarında, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü'ne doğru yola çıktı. Bu sırada, gemi sahipleri ve gemideki Cengiz Oruç'un ailesi limana gelerek, Anatolian isimli geminin limana yanaşmasını bekledi. Geminin Haydarpaşa Limanı'na bağlanması ile Oruç ailesinin heyecanlı bekleyişi de son buldu.

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