Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mültecileri Mehmetçik kurtardı
Yunanistan sahil güvenlik gemisinin, düzensiz mültecileri şişme bota aktarıp, Türk karasularına iterek Ege'nin soğuk sularında ölüme terk etmesi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) tarafından saniye saniye kaydedildi. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, Mehmetçik tarafından kurtarıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından İHA ile Ege Denizi'nde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin düzensiz göçmenlere uyguladığı kötü muamele kayıt altına alındı.
Yunanistan'a ait LS-70 sahil güvenlik botu ile taşınan düzensiz göçmenler, Midilli Adası'nın kuzeyi, Baba Burnu'nun güneyinde ulaşıldığında şişme bota aktarıldı.