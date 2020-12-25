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  3. 25 Aralık 2020 13:39

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mültecileri Mehmetçik kurtardı

Yunanistan sahil güvenlik gemisinin, düzensiz mültecileri şişme bota aktarıp, Türk karasularına iterek Ege'nin soğuk sularında ölüme terk etmesi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) tarafından saniye saniye kaydedildi. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, Mehmetçik tarafından kurtarıldı.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mültecileri Mehmetçik kurtardı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından İHA ile Ege Denizi'nde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin düzensiz göçmenlere uyguladığı kötü muamele kayıt altına alındı.

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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mültecileri Mehmetçik kurtardı

Yunanistan'a ait LS-70 sahil güvenlik botu ile taşınan düzensiz göçmenler, Midilli Adası'nın kuzeyi, Baba Burnu'nun güneyinde ulaşıldığında şişme bota aktarıldı.

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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mültecileri Mehmetçik kurtardı

Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler için korku dolu anlar ise bundan sonra başladı.

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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mültecileri Mehmetçik kurtardı

Yunan askerleri, gemiye ait başka bir botu da suya indirerek göçmenlerin bulunduğu botu çekmeye başladı.

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