Yunus Emre’nin gün yüzüne çıkmamış eseri Vatikan'dan çıktı!
Vatikan'ın internet üzerinden paylaştığı dijital yazıtlarda büyük Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre'nin daha önce gün yüzüne çıkmamış, içinde 200'e yakın şiir bulunan yeni divanı ortaya çıktı.
Çalışmalarının genel itibarıyla eski Anadolu Türkçesi ve Klasik Osmanlı Türkçesi dönemleri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Büke, "Çalıştığımız eserler genelde el yazması eserler. Türkçe yazılmış el yazması eserler üzerine çalışıyoruz. Daha önce Fransa Milli Kütüphanesi'ndeki el yazması eserleri taramıştık. Daha sonra Vatikan Kütüphanesi'nin erişime açılan dijital arşivine ulaştık. Bu arşivin Türkçe el yazmaları bölümünde yaklaşık 200'ün üzerinde eseri taradık ve eser taramalarım sırasında bir eserin de Yunus Emre'ye ait olduğunu fark ettik. Çünkü eserin alt kısmında ve giriş kısmında zaten 'Yunus Emre Divanı' ibaresi bulunuyordu. İçeriğine baktığımızda, şiirleri incelediğimizde bu divanın Yunus Emre Divanı olduğunu görmüş olduk. Bu yeni nüsha bu şekilde ortaya çıkmış oldu" diye konuştu.
Yunus Emre'nin bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı nüshaları olmak üzere takriben 30'un üzerinde nüshası olduğundan bahseden Doç. Dr. Himmet Büke, şöyle devam etti:
"Bunların bir kısmı sağlam, bir kısmı ise daha az şiir var ya da eksik durumda. Bizim bulduğumuz nüsha 'Müretteb' dediğimiz sağlam şekilde duran yani eksiği olmayan nüshalardan bir tanesi. Yunus'a ait takriben 200 şiir var ve 196 varak yaklaşık 400 sayfaya yakın bir eser. İçinde Yunus'un olduğu kesin olan şiirler de var. Bazı şiirler de şu an için tartışmaya açık. Hangi şiirlerin Yunus'a ait olduğu da yıllardır süregelen bir tartışma. Dolayısıyla bu 200'e yakın şiir bugün ortaya konularak okuyucuların ve araştırmacıların takdirine sunuldu."
Yunus Emre ile alakalı Eskişehir'de çok önemli ve kıymetli bir program sempozyuma katıldıklarını ve burada Yunus Emre nüshasını açıkladıklarını kaydeden Doç. Dr. Himmet Büke, "Bu nüsha yeni bir nüsha. Bu nüshadan daha önce sadece 1991 yılında Hollanda Leiden Üniversitesi Öğretim Üyesi Barbara Flamel bahsediyor, 'Vatikan nüshası' diyor ama eserin ne olduğu, kaç sayfa olduğu, içeriği, hangi şiirlerinin bulunduğu, yazı tipi, dil özellikleri açısından herhangi bir bilgi verilmemiş. Dolayısıyla bizim bu çalışmamız sonucu bu eser ortaya çıkmış oldu" dedi.