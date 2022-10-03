Yürek yakan anlar... Yaşlı kadın içler acısı bir halde bulundu

Babaanne ve torununu bulmak için AFAD, polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin özel eğitimli köpekle yaptığı aramada Makbule K. gece, torunu İbrahim K. ise sabah saatlerinde Suluköy Mahallesi girişinde yol kenarında uyurken bulundu.