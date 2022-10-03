Yürek yakan anlar... Yaşlı kadın içler acısı bir halde bulundu
Malatya'da kayıp olarak aranan 90 yaşındaki Makbule K., içler acısı bir halde bulundu.
Malatya'da yaşanan olay köylülere korku dolu anlar yaşattı. Şizofreni hastası İbrahim K. (22) ile babaannesi Makbule K. (90) dün kayboldu. Babaanne gece, torunu ise sabah saatlerinde bulundu.
KAYIP TORUN İLE BABAANNE KORKUTTU
Olay, Topraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören ve 1 ay önce babası tarafından alınıp eve getirildiği belirtilen İbrahim K., dün akşam saatlerinde evlerinden ayrılıp kayboldu.
İbrahim K.'tan haber alamayan babaannesi Makbule K. torununu aramaya başladı. K., torununu aramak için çıktı ancak yakınları ondan da haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Babaanne ve torununu bulmak için AFAD, polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin özel eğitimli köpekle yaptığı aramada Makbule K. gece, torunu İbrahim K. ise sabah saatlerinde Suluköy Mahallesi girişinde yol kenarında uyurken bulundu.