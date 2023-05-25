Yurt dışı oy sayıları belli oldu: İşte ülke ülke 1. tur ve 2. turda kullanılan oy sayıları
Türkiye 28 Mayıs'ta ikinci tur için sandık başına gitmeye hazırlanırken yurt dışında 2. tura rekor bir katılım geldi. İşte ülke ülke 1.tur ve 2. turda kullanılan oy sayıları...
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı. Oy verme işlemi gümrüklerde 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.
1 / 71
İşte ülke ülke kullanılan oy sayısı...
2 / 71
3 / 71
4 / 71