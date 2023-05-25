Yurt dışı oy sayıları belli oldu: İşte ülke ülke 1. tur ve 2. turda kullanılan oy sayıları

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı. Oy verme işlemi gümrüklerde 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.