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  3. 10 Haziran 2020 15:25

Yurt dışı seyahat yasağı kaldırıldı! İlk uçak seferi Almanya'dan!

Seyahat yasaklarının kaldırılması ile birlikte, Antalya Havalimanı'na ilk yurt dışı uçak seferi Almanya'dan yapıldı. Yolcular yoğun tedbirler altında 14 gün karantinada kalacaklarına dair form imzalayarak geçiş yaptı.

Yurt dışı seyahat yasağı kaldırıldı! İlk uçak seferi Almanya'dan!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir uygulanan yurt dışı seyahat yasağı bugün itibarıyla kaldırıldı.

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Yurt dışı seyahat yasağı kaldırıldı! İlk uçak seferi Almanya'dan!

Turizm kenti Antalya'ya ilk yurt dışı uçak seferi ise Almanya'dan oldu. Özel bir havayolu tarafından düzenlenen 6 seferin ilki Münih'ten, ikincisi ise Düsseldorf'tan gerçekleştirildi.

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Yurt dışı seyahat yasağı kaldırıldı! İlk uçak seferi Almanya'dan!

Münih'ten gelen uçak saat 11.40'ta havalimanına iniş yaparken Düsseldorf'tan gelen uçak ise 12.20'de indi. İlk iki seferde çoğunluğu gurbetçi toplam 200 yolcu, havalimanında detaylı sağlık kontrolünden geçirildi.

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Yurt dışı seyahat yasağı kaldırıldı! İlk uçak seferi Almanya'dan!

UÇAKTA HASTA VARSA NE OLUYOR?
Yolcular havalimanı dış hatlar terminalinin 113 numaralı kapısından tek tek içeri alındı. Ağızlarında maskeyle havalimanına giriş yapan yolcular, pasaport kontrolü öncesinde sağlık ekipleri tarafından detaylı kontrolden geçirildi. Fiziki mesafe kurallarının uygulandığı sağlık taramasında yolculara, iki termal kameradan geçtikten sonra 14 gün karantinada kalacaklarına dair form imzalattırılıyor.

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