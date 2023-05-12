Yurt dışından getirilen oylar sandıklara konuldu

Oyların nakli sırasında CHP temsilcisi olarak görev alan, CHP İstanbul Milletvekili ve Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörü Yüksel Mansur Kılınç, "Benim de içinde bulunduğum bir heyetle oylar buraya getirildi. Burada sayım ve döküm işlemi yapılacak. 1430 parti görevlimiz olacak burada. Bunlar sandık kurulu üyesi olacak. Ayrıca 400 gözetmenimiz olacak. Biz bu süreci sürekli gözetledik. Seçmenimizin kullandığı hiçbir oyu göz mesafesinin dışına çıkarmadık. 5 bin 200 sandık görevlisiyle yurt dışı koordinesini sağladık. Bir seçim güvenliği sorunu var. Seçmenimiz seçim güvenli ile ilgili kaygılı. Bu kaygının ortadan kalkmasını sağlayıcı bizim yaptığımız çalışmaların tümü tamamlanmış oldu" dedi.