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  3. 29 Ekim 2018 08:06

Yurtta 29 Ekim coşkusu ! Meydanlar doldu taştı

Cumhuriyet'in 95. yıldönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya başlandı.

Yurtta 29 Ekim coşkusu ! Meydanlar doldu taştı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 6 bin kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında aynı anda zeybek oynadı, Atatürk figürü oluşturdu.

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Yurtta 29 Ekim coşkusu ! Meydanlar doldu taştı

Yaklaşık 25 dakika süren gösteride katılımcılar, kırmızı-beyaz tişörtlerle Türk bayrağı oluşturdu. Ayrıca, katılımcılar Türk bayrağının ardından koreografi ile Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini yaptı.

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Yurtta 29 Ekim coşkusu ! Meydanlar doldu taştı

Yaşanan bu anlar saniye saniye insansız hava aracı ile çekilen görüntüler alana kurulan ekrana yansıtıldı.

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Yurtta 29 Ekim coşkusu ! Meydanlar doldu taştı

Smyrna Meydanı’na akın eden binlerce İzmirli gösteriyi ilgiyle izlerken, bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti. Gösterinin ardından atılan havai fişekler renkli karelere sahne oldu.

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