Yurtta 29 Ekim coşkusu ! Meydanlar doldu taştı
Cumhuriyet'in 95. yıldönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya başlandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 6 bin kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında aynı anda zeybek oynadı, Atatürk figürü oluşturdu.
Yaklaşık 25 dakika süren gösteride katılımcılar, kırmızı-beyaz tişörtlerle Türk bayrağı oluşturdu. Ayrıca, katılımcılar Türk bayrağının ardından koreografi ile Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini yaptı.
Yaşanan bu anlar saniye saniye insansız hava aracı ile çekilen görüntüler alana kurulan ekrana yansıtıldı.