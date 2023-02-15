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  4. Yurtta en düşük hava sıcaklığı! Termometreler eksi 33,5'i gösterdi

Yurtta en düşük hava sıcaklığı! Termometreler eksi 33,5'i gösterdi

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili olurken, yurtta en düşük hava sıcaklığı dün eksi 35,5, bugün ise eksi 33,5 ile Van'ın Çaldıran ilçesinin Bezirhane Mahallesi'nde ölçüldü.

Yurtta en düşük hava sıcaklığı! Termometreler eksi 33,5'i gösterdi - Resim: 1

Van ve bölgede dondurucu soğuklar etkili oluyor. Türkiye'deki en düşük hava sıcaklığının 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece olarak ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, dondurucu soğuğun etkisi yine hissedildi.

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Yurtta en düşük hava sıcaklığı! Termometreler eksi 33,5'i gösterdi - Resim: 2

Türkiye'de en düşük hava sıcaklığı; dün eksi 35,4, bugün de 33,5 ile ilçenin Bezirhane Mahallesi'nde ölçüldü. 

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Yurtta en düşük hava sıcaklığı! Termometreler eksi 33,5'i gösterdi - Resim: 3

Denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu, evlerin çatılarında ise buz sarkıtları oluştu. 

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Yurtta en düşük hava sıcaklığı! Termometreler eksi 33,5'i gösterdi - Resim: 4
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