Yurtta en düşük hava sıcaklığı! Termometreler eksi 33,5'i gösterdi

Van ve bölgede dondurucu soğuklar etkili oluyor. Türkiye'deki en düşük hava sıcaklığının 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece olarak ölçüldüğü Van'ın Çaldıran ilçesinde, dondurucu soğuğun etkisi yine hissedildi.