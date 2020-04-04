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  3. 04 Nisan 2020 10:53

Yurtta karantinaya alınanlar için konser

Düzce'de, yurtta karantinaya alınan kişilere moral vermek için konser düzenlendi. Karantinadaki kişilerden bazıları, sazlarıyla konsere eşlik ederken, şarkılarla eğlendi.

Yurtta karantinaya alınanlar için konser

Erasmus kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler ile çeşitli ülkelerde tatilde olup geri gelen vatandaşlar Düzce'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Necla Pekolcay Kız Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alındı. 

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Yurtta karantinaya alınanlar için konser

Karantinadakilerin her türlü ihtiyaçları ilgili kuruluşlar aracılığı ile karşılanırken, moral ve motivasyonlarının artması için bazı etkinlikler düzenleniyor. 

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Yurtta karantinaya alınanlar için konser

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi gönüllü grupları karantinaya alınanlar için yurdun önünde konser düzenlendi. 

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Yurtta karantinaya alınanlar için konser

Konserde, karantinadaki kişilerin istedikleri şarkılar da çalındı. Bazı kişiler sazları ile müziğe eşlik ederken, bazıları ise sosyal medyadan canlı yayın yaptı. 

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