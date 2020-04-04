Yurtta karantinaya alınanlar için konser
Düzce'de, yurtta karantinaya alınan kişilere moral vermek için konser düzenlendi. Karantinadaki kişilerden bazıları, sazlarıyla konsere eşlik ederken, şarkılarla eğlendi.
Erasmus kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler ile çeşitli ülkelerde tatilde olup geri gelen vatandaşlar Düzce'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Necla Pekolcay Kız Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alındı.
Karantinadakilerin her türlü ihtiyaçları ilgili kuruluşlar aracılığı ile karşılanırken, moral ve motivasyonlarının artması için bazı etkinlikler düzenleniyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi gönüllü grupları karantinaya alınanlar için yurdun önünde konser düzenlendi.