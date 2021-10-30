Yurttan kar manzaraları! Sürücüler de yayalar da zor anlar yaşadı
Türkiye'nin özellikle doğu illerindeki kar yağışı sürücülere ve yaylara zor anlar yaşattı.
Kars kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, öğleden sonra etkisini arttırdı.
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Yağışa hazırlıksız yakalanan Karslılar ile sürücüler, zor anlar yaşadı.
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Sarıkamış'ta da yağışlarla kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı.
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Besicisi Nebi Kara, kar yağışına aniden yakalandıklarını ve hayvanları toplayıp ahıra götürmek zorunda kaldığını anlattı.
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