Yusufeli Barajı için geri sayım

21 Aralık 2012 tarihinde yapımına başlanan Yusufeli Barajı 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. Elektrik üretimine geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 arttıracak.