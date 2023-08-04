Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimi için geri sayım

Bakan Bayraktar, Yusufeli Barajı'nda yaptığı açıklamada, "Bugün burada 'Türkiye Yüzyılı'nı, enerjinin de yüzyılı yapacak en müstesna, en güzel projelerden birini incelemeye geldik. Burada Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinde yerinde incelemelerde bulunduk, arkadaşlarımızdan bilgi aldık. 588 megavatlık bir kurulu güce sahip hakikaten mühendislik açısından, uygulanan teknik, yenilikler açısından dünyada literatüre girecek bir projeyi yerinde görme fırsatımız oldu. Burada yılda yaklaşık 1,8-1,9 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve inşallah yaklaşık 2,5 milyon hane halkının evine buradan elektrik gidebilecek" diye konuştu.