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  3. 25 Mayıs 2019 12:51

Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 100 metreye ulaştı

Tamamlandığında dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 100 metreye ulaşıldı. .

Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 100 metreye ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan Yusufeli Barajı'nda geçen yıl başlayan gövde beton döküm işleri devam ediyor.

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Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 100 metreye ulaştı

Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Baraj tamamlandığında, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü yüksek barajı olacak.

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Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 100 metreye ulaştı

23 Mayıs itibarıyla baraj için 1 milyon 100 bin metreküp beton döküldü. Böylece, gövdede yüzde 27,5 gerçekleşmeye ulaşıldı. Ulaşılan bu gerçekleşmeyle gövde yüksekliği 100 metreyi buldu.

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Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 100 metreye ulaştı

Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi'nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.

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