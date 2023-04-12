Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! 106 metreyi aştı

Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı havzasında; su yüksekliği 106,57 metreye, depolanan su miktarı da 228,53 milyon metreküpe ulaştı.