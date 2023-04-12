Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! 106 metreyi aştı
Artvin'de Yusufeli Barajı'nda su tutma işlemi devam ederken, su yüksekliği 106 metreyi aştı.
22 Kasım'da su tutmaya başlayan, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda; su seviyesi, her geçen gün yükseliyor.
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Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı havzasında; su yüksekliği 106,57 metreye, depolanan su miktarı da 228,53 milyon metreküpe ulaştı.
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İlçenin yanı sıra, yol ve köprülerin sulara gömüldüğü eski yerleşim yerinde, birçok bina da görünmez oldu.
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153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınan ilçelerinin, anılarla suyun altında kaldığına tanıklık edenler, doğup büyüdükleri yerlere son kez bakmak için geliyor.
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