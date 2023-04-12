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  4. Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! 106 metreyi aştı

Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! 106 metreyi aştı

Artvin'de Yusufeli Barajı'nda su tutma işlemi devam ederken, su yüksekliği 106 metreyi aştı.

Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! 106 metreyi aştı - Resim: 1

22 Kasım'da su tutmaya başlayan, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda; su seviyesi, her geçen gün yükseliyor.

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Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! 106 metreyi aştı - Resim: 2

Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı havzasında; su yüksekliği 106,57 metreye, depolanan su miktarı da 228,53 milyon metreküpe ulaştı.

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Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! 106 metreyi aştı - Resim: 3

İlçenin yanı sıra, yol ve köprülerin sulara gömüldüğü eski yerleşim yerinde, birçok bina da görünmez oldu.

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Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! 106 metreyi aştı - Resim: 4

153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınan ilçelerinin, anılarla suyun altında kaldığına tanıklık edenler, doğup büyüdükleri yerlere son kez bakmak için geliyor.

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