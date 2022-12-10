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  4. Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! Evler bir bir sulara gömülüyor

Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! Evler bir bir sulara gömülüyor

Artvin'de yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nda sular yükselmeye devam ediyor. Su seviyesi 47 metreye ulaşırken, boşaltılan köylerdeki evler sular altında kalmaya başladı.

Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! Evler bir bir sulara gömülüyor - Resim: 1

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapakları kapanmasıyla, gövde de biriken su seviyesi her gün 2 metre yükseliyor.

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Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! Evler bir bir sulara gömülüyor - Resim: 2

Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler bir bir sular altında kalıyor. Köylerde taşınmalar devam ederken, sessizliğe bürünen bölgelere yaban keçileri iniyor.

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Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! Evler bir bir sulara gömülüyor - Resim: 3

İrmakyanı köyünde çekilen görüntülerde, insanların köyden ayrılmasıyla yaban keçi ailesi bölgede rahatça dolaşıyor.

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Yusufeli Barajı'nda sular yükseliyor! Evler bir bir sulara gömülüyor - Resim: 4
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