Yusufeli ilçe merkezi sulara gömülüyor

Evren mahallesinde bir çok ev ve iş yeri sular altın kalırken, ardından sanayi bölgesinin bir bölümü sulara teslim oldu. Taşınma işlemi devam ederken, bu kez baraj suları Kazımkarabekir mahallesine ulaştı. Mahallede bulunan yolu kullanmak zorunda kalan sürücüler, baraj sularını görünce ne yapacaklarını şaşırdı.