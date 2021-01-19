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  3. 19 Ocak 2021 18:23

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kocaeli'de içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı'nın su seviyesinde yüzde 16 yükselme gözlemlendi.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nın su kapasitesi, dağlardaki karların erimesi ve son yağışlarla birlikte artış gösterdi.

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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kurak geçen yaz ayı nedeniyle Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 14 ile 8 milyon metreküp seviyesine düşmüştü.

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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseldi

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verilerine göre, Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 16'ya yükselirken, su miktarı da 8 milyon 120 bin metreküp oldu.

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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseldi

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